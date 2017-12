Ideen für Landschaftserhalt

Gerolstein. Eine von der IG Eifelvulkane initiierte Ideenwerkstatt zur Zukunft der Vulkaneifel brachte in verschiedenen Arbeitsgruppen Ergebnisse, die 2018 in den „Lösungsdialog Rohstoffsicherung" eingebracht werden. Als Rohstoff wurde vor allem eine intakte Vulkanlandschaft und damit einhergehend sauberes Grundwassers definiert. Die Einrichtung von Wasserwanderwegen, die Renaturierung von Bachtälern und die Einbeziehung von Kommunen an Ahr und Mosel in die Nutzungsplanungen wurden gefordert. Weitere Kernanliegen waren das Verbot neuer Lavagruben zum Schutz von Artenvielfalt und touristisch wertvollem Landschaftsbild sowie die Vermeidung von Lavatransporten per Lkw, die mit einer Erholungslandschaft unvereinbar seien. „Tenor in allen Arbeitsgruppen war die Hoffnung auf wahrhaft nachhaltige, ‚enkeltaugliche' Entscheidungen der Politik", so das Fazit der IG Eifelvulkane.

