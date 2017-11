Reifen und Felgen gestohlen

Pelm. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Reifenhandels in Pelm, neben der ARAL-Tankstelle, ein. Sie stahlen einen Satz 18 Zoll Audi Felgen mit Michelin-Reifen der Größe 245/40-18. Weitere Reifen wurden nicht gestohlen, evtl. wurden die Täter gestört.Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen werden an die Polizei in Gerolstein, 06591/95260, bzw. in Daun, 06592/96260, erbeten.Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Reifenhandels in Pelm, neben der ARAL-Tankstelle, ein. Sie stahlen einen Satz 18 Zoll Audi Felgen mit Michelin-Reifen der Größe 245/40-18. Weitere…

