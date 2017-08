Kein gewöhnlicher Stein

Kreis Euskirchen. Sie kennen sich gut in Euskirchen und den umliegenden Ortschaften aus? Dann haben Sie die besten Chancen, beim gemeinsamen Sommerferienrätsel des Euskirchener WochenSpiegels und des Euskirchener Stadtarchivs zu gewinnen. Auf den ersten Blick sind die Gebäude oder Objekte nicht unbedingt zu erkennen. Mal hat der Blickwinkel gewechselt, mal beschränkt sich das Bild auf ein kniffeliges Detail. Jeder kann mitmachen. Am Ende können diejenigen Ratefüchse gewinnen, die alle sechs Gebäude erkannt haben. Die Gewinner werden mit Sachpreisen belohnt. Mitmachen Dazu müssen die Teilnehmer ihren Name, die Adresse und eine Telefonnummer angeben – und natürlich die richtige Antwort. Die Lösungen können direkt im Stadtarchiv, Kölner Straße 75, 53879 Euskirchen abgegeben oder per Postkarte, Brief, E-Mail oder telefonisch bis zum 30. August eingereicht werden. Am Dienstag, 5. September, findet die Siegerehrung im Rahmen einer Veranstaltung statt. Das Stadtarchiv ist montags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Zu erreichen sind Leiterin Dr. Gabriele Rünger und Sabine Dünnwald per Mail: gruenger@euskirchen.de und sduennwald@euskirchen.de und telefonisch unter den Rufnummern 02251–14361 und 02251–14437.Sie kennen sich gut in Euskirchen und den umliegenden Ortschaften aus? Dann haben Sie die besten Chancen, beim gemeinsamen Sommerferienrätsel des Euskirchener WochenSpiegels und des Euskirchener Stadtarchivs zu gewinnen. Auf den ersten Blick sind…