Umgestürzter Baum bohrt sich durch Windschutzscheibe

Am Mittwoch, 3. Januar gegen 5.50 Uhr befuhr eine 26-jährige Verkehrsunfallbeteiligte aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit ihrem Auto auf der Landstraße 27von Kirchweiler in Richtung Neroth. Durch den vorherrschenden Sturm waren zahlreiche Äste abgebrochen und auf die Fahrbahn gefallen. Die Unfallverursacherin musste ihr Fahrzeug stark abbremsen, geriet ins Schleudernund landete nach einer 180-Grad-Drehung im Straßengraben. Ein umgestürzter, liegender Baum bohrte sich auf der Beifahrerseite durch die Windschutzscheibe. Am Fahrzeug entstand hohrer Sachschaden. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt.