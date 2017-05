ab 31. Mai 2017 Artikel teilen





28 junge Helfer bereiten sich auf Ferienaktionen vor

Hunsrück/Nahe. Die Ferienmaßnahmen des AWO-Projektbüros ,,Ferien vor Ort‘‘ und der ,,Markt der Möglichkeiten‘‘ ziehen seit Jahren in drei Wochen der Sommerferien viele begeisterte Kinder mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm in Boppard an. Damit dies auch im kommenden Sommer gelingt, trafen sich für ein Wochenende 28 junge Helfer mit dem AWO-Team zu einem regen Ideenaustausch in der JBS Kloster Arnstein in Obernhof an der Lahn.