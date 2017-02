Räuber kommen ins Schmugglerdorf

Mützenich. Das Trommler- und Pfeiferkorps Mützenich ist im Mai Ausrichter des Verbandsfestes der Vereinigten Spielmannszüge Nordeifel. Höhepunkt ist die »Kölsche Nacht« am Samstag, 13. Mai. Der Kartenvorverkauf beginnt heute - auch beim WochenSpiegel.Mützenich. Selbstverständlich dürfen sich die Musikfreunde wieder freitags auf einen zünftigen Sternmarsch sowie Marschier- und Solistenwettstreit am Sonntag mit großem Festzug freuen.Musik und TanzFür den Samstagabend, 13. Mai, hat das Trommler- und Pfeiferkorps wieder etwas Besonderes geplant. Nach den positiven Resonanzen beim letzten Verbandsfest 2008, lädt der Verein erneut zur »Kölschen Nacht« ein. Im großen Acht-Bahnen-Zelt treten ab 20 Uhr viele regionale und überregionale Künstler auf. Stimmungsvoller kölscher Gesang bildet die Basis des Abends. Doch auch großartiger Showtanz sowie der Vortag eines Büttenredners dürfen nicht fehlen. Vor dem großen Finale wird der Menge nochmal richtig eingeheizt. Mit der Band »Volljaas« geben die Lokalmatadoren ihre Stimmungslieder zum Besten. Nachdem Sie auch die letzten Leute von Ihren Bänken gerissen haben, erreicht der Abend seinen Höhepunkt.Als TopAct ist es dem Veranstalter gelungen »de Räuber« für sich zu gewinnen. Die allseits bekannte Kölsche Band wird neben den neuen Liedern, mit Sicherheit auch ein paar ihrer beliebten Klassiker präsentieren.Eintrittskarten (19 Euro) gibt es ab sofort beim WochenSpiegel in Imgenbroich, in der Simmerather Geschäftsstelle der Sparkasse Aachen sowie in Sparkasse und Konsum in Mützenich.Das Trommler- und Pfeiferkorps Mützenich ist im Mai Ausrichter des Verbandsfestes der Vereinigten Spielmannszüge Nordeifel. Höhepunkt ist die »Kölsche Nacht« am Samstag, 13. Mai. Der Kartenvorverkauf beginnt heute - auch beim…

weiterlesen