Bälzer Sangesgilde begeistert mit Weihnachtskonzert

DRK bietet Kurse für pflegende Angehörige

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ab dem Jahr 2017 wird das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ahrweiler sein Bildungsangebot für die Bevölkerung „Krankenpflege in der Familie“ im Rhein- und Brohltal ausweiten. Mit der Ausbildung von neuen Lehrkräften, allesamt erfahrene Pflegeprofis vom DRK, wurden nun die Grundlagen geschaffen. Vier Pflegefachkräfte des DRK-Sozialen Servicezentrums Remagen-Sinzig und zehn Kräfte des Servicezentrums Bad Breisig-Brohltal ließen sich deshalb zu Ausbilderinnen für den Lehrgang „Krankenpflege in der Familie“ schulen. Neben der Einweisung in die DRK-Lehrunterlage und der Definition, welche pflegerischen Kenntnisse und Themen für Laien wichtig sind, lernten die Teilnehmerinnen die Grundlagen der Methodik und Didaktik in der Erwachsenenbildung. Bisher führt das DRK im Ahrkreis für interessierte Angehörige von Pflegebedürftigen zwei Lehrgänge pro Jahr in Sinzig durch. Ab dem nächsten Jahr sollen die Lehrgänge auch auf den möglichen Bildungsstandort Niederzissen ausgeweitet werden.Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Vermittlung von Kenntnissen und Techniken zur fachgerechten Hilfe von älteren pflegebedürftigen Menschen. Ziel eines Pflegekurses ist es, pflegenden Angehörigen Informationen zu geben, Mut zu machen und vorhandene Kompetenzen zu stärken. Fertigkeiten für die eigenständige Durchführung der Pflege werden vermittelt. Die Teilnehmer können sich untereinander austauschen, voneinander lernen und gemeinsam Entlastungsmöglichkeiten finden. Die Kurstermine selbst sollen bereits eine Entlastung darstellen und zur Erholung der pflegenden Angehörigen beitragen. Im Bedarfsfall kann beim DRK zur Kursteilnahme nach einer vertretungsweisen Betreuungskraft angefragt werden. Aufgrund der demografischen Entwicklung bei gleichzeitigem Pflegefachkräftemangel gewinnt die qualifizierte Versorgung Pflegebedürftiger durch Angehörige und ehrenamtlich Pflegende an Bedeutung. Das DRK hält es für erforderlich, die Pflege durch Angehörige zu fördern und zu unterstützen und die Pflegenden durch qualifizierte Bildungsangebote zu entlasten.Eine telefonische Beratung erhält man für die Region Remagen-Sinzig von Nadine Esch unter der Rufnummer (0 26 42) 9 70 60. Kontakt kann auch über die zentrale E-Mail-Adresse pflegekurs@kv-aw.drk.de hergestellt werden.Weitere Informationen auf www.kv-aw.drk.deAb dem Jahr 2017 wird das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ahrweiler sein Bildungsangebot für die Bevölkerung „Krankenpflege in der Familie“ im Rhein- und Brohltal ausweiten. Mit der Ausbildung von neuen Lehrkräften, allesamt erfahrene…

weiterlesen