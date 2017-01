mb 13. Januar 2017 Artikel teilen





Bei Langweiler: Frau stürzt mit Auto in Bach

48-Jährige hat Glück und bleibt weitgehend unverletzt

Hunsrück/Nahe. Sturmtief „Egon“ fing gegen 21.20 Uhr gerade erst an, sich mit Sturm, Regen und Schneeschauer sich in unsere Region breit zu machen. Da ging für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Herrstein, den Rettungsdienst, den Notarzt aus Morbach und die Polizei der erste Notruf ein: „Ortsausgang Langweiler auf der Kreisstraße 52 in Richtung Landstraße 160, Fahrzeug in Bach gestürzt, Fahrerin eingeklemmt!“