Bundesliga-Luft in Mörschied schnuppern

Die Partie ist gleichzeitig der Einstand des neuen Mainzer Coaches Sandro Schwarz und wird daher sicher viele Zuschauer anlocken. Veranstalter sind der TuS Mörschied und der TuS Breitenthal-Oberhosenbach. Karten gibt es bei der WochenSpiegel-Geschäftsstelle in Idar-Oberstein, Buchhandlung M+R in der Vollmersbachstraße, Schulers Dorfladen in Herrstein, Metzgerei Schuler in Tiefenstein, Buchhandlung Schulz-Ebrecht in Oberstein, Friseurstübchen Romann in Breitenthal und in den Filialen der Schaurener Bäckerei in Schauren, Mörschied, Vollmersbach und Thalfang.

Außerdem verlost der WochenSpiegel 5 x 2 Eintrittskarten für diesen rassigen Sommerfußballabend. Mitmachen ist ganz einfach, rufen Sie bis zum Sonntag, 2. Juli, 23 Uhr, unsere Hotline 0 13 79 / 96 10 00 12 an (50 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend) und nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und ganz wichtig eine Telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen können sowie das Kennwort »Mainz 05«. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!