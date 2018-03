Drei Fische gingen den Beamten ins Netz

Umgestaltung des Kornmarktes hat begonnen

Bad Kreuznach Stadt. Spatenstich am Kornmarkt in Bad Kreuznach: Das große Umbauprojekt im Herzen der Stadt beginnt, erste Abrissarbeiten werden ausgeführt.»Das ist ein sehr wichtiges Projekt für die Stadt und ich freue mich, dass es endlich auf den Weg gebracht wurde«, so Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer. Wenn der Platz in etwa einem Jahr fertiggestellt sei, werde er endlich nicht mehr…