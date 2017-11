Ehemalige Deutsche Weinkönigin jetzt bei Weinland Nahe

„Wir haben 19 Bewerbungen bekommen und sechs Kandidaten zu persönlichen Gesprächen mit dem Vorstand eingeladen. Dabei hat sich Nadine Poss eindeutig gegen alle Mitbewerber durchgesetzt. Das wurde durch die einhellige Entscheidung des Vorstandes betätigt, die er im Keller der Nahewein-Vinothek gefasst hat.“ Hannah Leubner freut sich, dass Weinland Nahe eine so qualifizierte Nachfolgerin bekommt, mit der sie sich glänzend versteht. . Nach 21 Monaten als Geschäftsführerin von Weinland Nahe wechselt die temperamentvolle Rheinländerin (35) zur Merxheimer Schneider Bau GmbH, wo sie sich in der Personal- und Marketingabteilung einbringen möchte.

Nadine Poss stammt aus einem renommierten Weingut in Windesheim. Ihr zu Ehren wurde sogar ein Weinfest in den Weinbergen auf die Beine gestellt und dauerhaft etabliert. Ein Semester ihres Studiums hat sie in Argentinien absolviert. Von dort aus hat sie per Videokonferenz ihre mündliche Prüfung abgelegt. Nach dem Studium arbeitete sie im Weingut Braunstein am Neusiedler See (Burgenland, Österreich). Hier war sie bei der Lese, Produktion und Vermarktung aktiv. Ihre letzte Station machte sie in Franken, bevor sie zur Unterstützung im familiären Weingut an die Nahe zurückkehrte.