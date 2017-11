Ein Cabrio für die neue Deutsche Weinkönigin

Entwurf des Fusionsvertrages einstimmig verabschiedet

VG Saarburg. Am Ende ihrer letzten Sitzung, der neunten seit Start der Fusionsgespräche im Januar dieses Jahres, hat die Lenkungsgruppe zu den Fusionsgesprächen der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg nun im Bürgerhaus in Vierherrenborn dem Entwurf zum Fusionsvertrag und der freiwilligen Fusion der beiden Verbandsgemeinden geschlossen zugestimmt.

