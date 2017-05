ab 30. Mai 2017 Artikel teilen





Einbruch bei Busunternehmen: Zwei Tresore gestohlen

Hunsrück/Nahe. In der Nacht zum Dienstag, 30. Mai, drangen unbekannte Täter zwischen 1.40 und 2.40 Uhr in die Betriebsstätte der Firma Bus-Scherer in Gemünden ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten schließlich zwei Tresore von unterschiedlicher Größe, in denen sich neben Busfahrkarten auch Bargeld in noch unbekannter Höhe befanden.