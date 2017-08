Einbruch in Tierarztpraxis und Vandalismus

VG Emmelshausen. In der Nacht von Samstag zu Sonntag, 19. auf 20. August, drangen unbekannte Täter in die Räume einer Tierarztpraxis in Hausbay ein. Sie hebelten hierzu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des bewohnten Anwesens auf. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht hatten, konnten sie unbemerkt entkommen. In Bickenbach wurden am Sonntagmorgen, 20. August, gegen 01.40 Uhr zwei Pkws beschädigt. Die beiden Fahrzeuge parkten auf der Hauptstraße. An einem der Fahrzeuge wurde der Heckscheibenwischer an dem zweiten zusätzlich der Außenspiegel und ein Kennzeichen beschädigt. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 67 42 / 80 90 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

