Einbrüche am Wochenende: 30 Fahrräder und Schmuck gestohlen

In Simmern drangen unbekannte Täter zunächst in ein leerstehendes Gebäude in der Hunsgasse ein. Von hier gelangten sie über ein Flachdach zu einem Fenster des angrenzenden Fahrradfachgeschäftes, welches letztlich aufgehebelt wurde. Die Täter entwendeten aus dem Verkaufs- und Ausstellungsraum insgesamt 30 Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Aufgrund der Menge der entwendeten Fahrräder dürften die Täter einen größeren Transporter zum Abtransport verwendet haben.

In derselben Nacht wurde durch unbekannte Täter auch in ein Wohnhaus in Tiefenbach eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und entwendeten neben Bargeld auch Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1 300 Euro.

Darüber hinaus kam es zu einem Einbruchversuch in einen Lagerraum in Tiefenbach. Aufgrund der Sicherung des Lagerraumes konnten die Täter nicht ins Innere eindringen. Es entstand lediglich Sachschaden an den Fenstern und Türen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in insgesamt sieben Ortschaften der VG Simmern und VG Kirchberg Briefkästen aufgebrochen und teilweise aus der Halterung gerissen. Die Postsendungen wurden durch die Polizei sichergestellt und der Deutschen Post übergeben. Ob Sendungen entwendet wurden ist derzeit nicht bekannt. Die angegangenen Briefkästen liegen in den Ortschaften Unzenberg, Sargenroth, Tiefenbach, Heinzenbach, Belgweiler, Todenroth und Oppertshausen.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Simmern unter der Telefonnummer 0 67 61 / 92 10 oder per Email an pisimmern@polizei.rlp.de entgegen.