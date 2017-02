Eltern auf Zeit gesucht

Einbruch in Klosterbüro

Treis. In der Nacht zum Mittwoch, 22. Februar, ist ins Kloster Engelport - im Flaumbachtal bei Treis-Karden - eingebrochen worden.Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein, brachen mehrere Türen auf und hebelten einen Tresor aus einem Büroschrank. Der Schranktresor wurde komplett gestohlen. Hinweise an die Polizei in Cochem unter 0 26 71 / 98 40. The…

