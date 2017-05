Erneut in Halsenbacher Schreinerei eingebrochen

Der Inhaber einer Schreinerei in Halsenbach stellte am Samstagmorgen zum wiederholten Mal einen Einbruch in sein Firmengebäude fest. Vermutlich hebelten die Täter ein Seitenfenster auf und verschafften sich Zutritt ins Objekt. Es wurden hochwertige werkstatttypische Maschinen im Wert von 15 000 bis 20 000 Euro entwendet. Mögliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 0 67 42 80 90 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

