Gerangel nach Fußballspiel

Mann zusammengeschlagen und schwer verletzt

Bernkastel. Schwer verletzt wurde ein junger Mann am späten Abend des 10. Mai (Vatertag) bei einer Auseinandersetzung in der Altstadt Bernkastel im Bereich Markt/Römerstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen geriet der Mann vor der Gaststätte "Bitchen" in einen verbalen Streit mit zwei anderen Männern. Da diese ihn offensichtlich verprügeln wollten, flüchtete das Opfer in eine schmale Seitengasse. Die unbekannten Täter verfolgten ihn, holten ihn ein und schlugen ihn zu Boden. Einer der Täter fügte dem Opfer offenbar mit einer Scherbe eines abgebrochenen Glases eine stark blutende Wunde am Hals zu. Als ein weiterer Mann dem Opfer zu Hilfe eilte, flüchteten die Täter. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus in Wittlich eingeliefert. Seine Verletzung war so tief, dass eine sofortige Notoperation und die Verlegung auf die Intensivstation notwendig wurde. Da zum Tatzeitpunkt noch sehr viele Menschen in der Altstadt unterwegs waren, sucht die Polizei Bernkastel Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können. Hinweise unter Tel. 06531-95270.