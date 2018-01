Hand durch illegalen Böller verstümmelt

Kein guter Start ins neue Jahr: In der Silvesternacht hatte ein 21-jährige das neue Jahr 2018 mit sogenannten illegalen "Polenböllern" begrüßen wollen. Hierbei entzündete sich die Lunte des Böllers an ungeplanter Stelle und explodierte in der Hand des Mannes. Durch die Wucht der Detonation wurden vier Finger der rechten Hand abgerissen und unauffindfbar verstreut. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Verantwortliche stationär im Krankenhaus aufgenommen. Weiterhin muss er sich wegen eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz verantworten.

