Hier wird in der Region geblitzt

Unfallflucht, Betäubungsmittel, ohne Führerschein....

Doerbach. Am 14. Januar gegen 2.45 Uhr befuhr ein 46-jähriger PKW Fahrer aus dem Raum Trier die Straße „Zum Angelsteg" in Salmtal-Dörbach in Richtung Ortsmitte. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer aus Fertigteilen, die in einer Länge von 8 Metern verschoben wurde. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, obwohl der PKW erheblich beschädigt war ( Totalschaden ). Kurz danach fand eine Streife der Polizei Wittlich ihn am Bahnhof Salmtal. Der Fahrer hatte weder einen Führerschein noch war das Fahrzeug sein eigenes: Er hatte sich Fahrzeugschlüssel und PKW ohne Kenntnis des Fahrzeughalters genommen. einverleibt. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; eine Blutprobe wird Näheres klären. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zudem Betäubungsmittel gefunden. Der Sachschaden insgesamt beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

