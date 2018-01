Hochzeitsmesse Rhein-Nahe am kommenden Wochenende

Damit an Ihrem Hochzeitstag der Traum von einem perfekten Fest in Erfüllung geht, bedarf es einer intensiven Vorbereitung, denn nur so läuft beim „Fest der Feste“ alles perfekt. Sie benötigen noch Unterstützung und Tipps für ihre für 2018 geplante Hochzeit? Dann besuchen Sie doch Anfang des neuen Jahres die „Hochzeitsmesse Rhein-Nahe“. Dort können Sie erleben, dass wertvolle Ratschläge in Sachen Hochzeitsplanung gar nicht teuer sein müssen. Bei der siebten „Hochzeitsmesse Rhein-Nahe“ am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, von jeweils 11 bis 18 Uhr im Großen Kursaal in der Kurhausstraße 28 in Bad Kreuznach wird allen, die sich rund um die Hochzeit, aber auch rund um andere festlichen Veranstaltungen schlau machen möchten, ein breit gefächertes Informations- und Programmspektrum geboten.

Fast 50 Aussteller aus der Stadt und der näheren Umgebung werden an beiden Tagen im festlichen Großen Kursaal sowie den angrenzenden Räumen ihre Angebote und Serviceleistungen präsentieren. Die Vielfalt an Aussteller wird dabei so groß sein, dass Besucherinnen und Besucher während der Messe nicht nur Anregungen und praktische Ratschläge für ihre persönliche Traumhochzeit, sondern für viele festliche Anlässe finden werden - sei es die Taufe, ein besonderer Geburtstag oder ein festliches Firmen-Event. Geboten werden zudem an beiden Tagen eine spezielle Brautmodenschau sowie eine Braut- und Abendmodenschau.

Alle Auskünfte zur „Hochzeitsmesse Rhein-Nahe 2018“ (Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei) für Besucherinnen und Besucher gibt es im Internet, und zwar auf der Messe-Homepage www.hochzeit-messe.info.