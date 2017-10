Zwölf Fahrer ungeeignet für den Straßenverkehr

Der November im Wildfreigehege

Hunsrück/Nahe. Am Freitag, 3. November, um 15.30 Uhr, findet wieder eine der beliebten Abendführungen statt. In einer kleinen Gruppe werden Besucher durch das Wildfreigehege geführt, lernen die Tiere kennen und erhalten viele Informationen. Die Tierpfleger freuen sich über viele Fragen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Erwachsene 10 und für Kinder 8 Euro. Dauer: etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Anmeldung wird erbeten unter Telefon 0 67 86 / 72 12 oder per E-Mail unter info@wildfreigehege-wildenburg.de. Am Samstag, 4. November, um 15 Uhr findet dann die nächste Vollmond-Wolfsheulnacht statt. Die Mitglieder des Wolfsteams geben umfangreiche Erläuterungen zum Thema Wolf und zur Rückkehr der Wölfe in Deutschland und unserer Heimat. Fragen wie „Was mache ich, wenn ich einem Wolf im Wald begegne?", „Wie kann man Haus- und Nutztiere schützen?" oder „Heulen Wölfe den Vollmond an?" werden gerne beantwortet. Daneben werden alle Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantwortet. An der Wolfsblut Wolfslandschaft heulen Menschen und Wölfe gemeinsam. Ein ganz besonderes Erlebnis.Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Erwachsene 10 und für Kinder 8 Euro. Anmelden unter den o.g. Kontaktdaten.

