Kreishandwerkerschaft warnt vor betrügerischen Dachdeckern

Eintracht: Schuwerack wechselt bis zum Sommer nach Mehring

Stadt Trier. Stephan Schuwerack verlässt Eintracht Trier und schließt sich bis zum 30. Juni Rheinlandligist SV Mehring an. Der Innenverteidiger unterzeichnete beim SVE aber gleich einen Anschlussvertrag ab kommenden Sommer, der ihn bis 2019 an den Klub aus der ältesten Stadt Deutschlands bindet. Schuwerack war 2016 aus der U19 von TuS Koblenz an die Mosel gewechselt und kam in dieser Saison zu drei Einsätzen in der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar.