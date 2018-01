Landwirtschaftskammer sucht Meisterjahrgang 1968

„Viele Absolventen der Meisterkurse des besagten Jahrgangs sind nicht mehr unter der damals angegebenen Adresse gemeldet und von manchen lässt sich die neue Adresse nicht ermitteln“, weiß Organisatorin Iris Karst vom Referat Öffentlichkeitsarbeit der Kammer. „Außerdem tragen viele Meisterinnen, die geheiratet haben, nicht mehr ihren damaligen Nachnamen.“ Nicht auszuschließen sei auch, dass bei Umzügen von LWK-Dienststellen einzelne Daten verloren gegangen seien. „Zumal vor fünfzig Jahren Datenarchivierung noch dezentral mit Karteikarten und Namenslisten durchgeführt wurde“, so Karst weiter.

Wer kann alte Fotos zur Verfügung stellen?

Die Landwirtschaftskammer bittet daher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines 1968 abgeschlossenen Meisterkurses in den Grünen Berufen sich telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail bei der Bad Kreuznacher Kammerzentrale zu melden und diese Bitte auch an damalige Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten. In Bad Kreuznach werden Namen und Adressen der Goldenen Meister zur Ergänzung der vorhandenen Daten aufgenommen und für die Einladung zur Goldenen Meisterfeier sowie für die Ausstellung eines Goldenen Meisterbriefes verwendet. „Außerdem wäre es schön, wenn uns die Goldenen Meister Fotos aus der Zeit um 1968 zur Verfügung stellen könnten. Diese möchten dann bei der Feier zeigen“, erläutert Iris Karst. Gesucht werden sowohl Klassenfotos als auch Bilder von damaligen Arbeiten im Wein- oder Gartenbau sowie in der Land- und Hauswirtschaft. Die Fotos können digital im jpg-Format oder in Papierform an die Kammer geschickt werden. Die Originale erhalten die Goldenen Meister am Tag der Feier wieder zurück.

Meldungen und Fotos bitte an die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Frau Iris Karst, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671/793-1178, Fax: 0671/793-1199, E-Mail: iris.karst@lwk-rlp.de