Lions-Kalender: Das sind die Losnummern vom 7. Dezember

Karl Marx-Ausstellung: 400 Leihgaben aus aller Welt zugesagt

Stadt Trier. Namhafte Museen und Institutionen aus aller Welt haben Leihgaben zur großen Landesausstellung "KARL MARX 1818 – 1883. LEBEN. WERK. ZEIT." in Trier 2018 zugesagt. So stellen etwa das Musée d’Orsay aus Paris, das Victoria & Albert Museum in London und die Eremitage in Sankt Petersburg Ausstellungsstücke für die Jubiläumsschau zur Verfügung, die anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx vom 5. Mai bis 21. Oktober 2018 gezeigt wird.