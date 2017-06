Lotto-Elf kommt mit vielen Prominenten auf den Hunsrück

Idar-Oberstein: Bahnhofsschläger gefasst

Idar-Oberstein Stadt. Anlässlich einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen sieben Personen am 11. Mai im Bereich Bahnhofstraße/Bahnhofsvorplatz in Idar-Oberstein, konnte ein Hauptverdächtiger ermittelt werden, der bereits in anderer Sache einschlägig in Erscheinung getreten war. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach von dem Amtsgericht Idar-Oberstein Haftbefehl erlassen. Dieser wurde am 19. Mai durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein vollstreckt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Anlässlich einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen sieben Personen am 11. Mai im Bereich Bahnhofstraße/Bahnhofsvorplatz in Idar-Oberstein, konnte ein Hauptverdächtiger ermittelt werden, der bereits in anderer Sache einschlägig in Erscheinung…

weiterlesen