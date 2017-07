Marktplatz-Auktion: Jagen Sie Hammerpreis-Schnäppchen!

Ab Mittwoch dieser Woche heißt es sechs Wochen lang mitbieten, mitfiebern und mit ein bisschen Auktionsglück Top-Produkte zum absoluten »Hammerpreis« abstauben. Gemeinsam mit unseren Werbekunden haben wir ein dickes Paket an hochwertigen Markenartikeln geschnürt, die zwischen dem 12. Juli und dem 22. August bei unser Marktplatz-Auktion (unter www.wosp.marktplatzauktion.de) unter dem virtuellen Hammer landen - vom MacBook über den Staubsaugerroboter und die Bose-Bluetoothbox bis hin zur Urlaubsreise und Helene Fischer-Tickets.

Mitmachen ist ganz leicht: Einfach auf www.wosp.marktplatzauktion.de mit einer E-Mail-Adresse registrieren, Benutzername und Passwort festlegen und sofort mitsteigern. Suchen Sie sich den Artikel Ihrer Wahl aus und geben Sie Ihr Gebot ab. Sie können von Anfang Ihr Höchstgebot abgeben, denn falls Sie überboten werden, steigert das Auktions-System automatisch in 1- bis 5-Euro-Schritten für Sie mit (je nach Artikel), bis ihr Maximalgebot erreicht ist - alte eBay-Hasen kennen das Prinzip. Falls ihr Maximalgebot überboten wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. So lange die Auktion läuft, können Sie ihr Maximalgebot jederzeit erhöhen (oder auch verringern, sofern das Gebot nocht nicht erreicht ist).

Mitmachen bei der Marktplatz-Auktion!

Am Ende der Auktion erhält der Meistbietende den Zuschlag. Die meisten Marktplatz-Auktionen haben eine Laufzeit von einer Woche - lediglich die beiden Top-Artikel im Auktionsrennen - der Thermomix TM5 und der Aufsitzrasenmäher von Husqvarna - bleiben über den gesamten Aktionszeitraum von sechs Wochen unterm Online-Hammer - für diese beiden Top-Artikel können Sie also jetzt sofort mitbieten. Außerdem starten in dieser Woche noch drei weitere Marktplatz-Auktionen: Ab heute können Sie Ihr Gebot für eine nagelneue Nintendo Switch (Startgebot: 140 Euro), eine Urlaubsreise zum Almabtrieb in Tirol (ab 1 Euro) und einen Profi-Gasgrill von Weber (Startpreis: 490 Euro) abgeben. Neue Auktionen starten dann jeweils mittwochs. Welche Markenartikel dann zu »Hammerpreisen« versteigert werden, lesen Sie jeweils in der aktuellen Ausgabe des WochenSpiegel. Außerdem lohnt es sich, unsere Facebook-Seite (www.facebook.com/WochenSpiegelKH) im Auge zu behalten - denn auch da kündigen wir den Start neuer Auktionen rechtzeitig an.

Alle weiteren Informationen gibt es im Innenteil dieser Ausgabe und unter: www.wosp.marktplatzauktion.de.

Foto: Mähroboter und Helene Fischer-Tickets: Bis 22. August können sich WochenSpiegel-Leser jede Woche neue Top-Artikel zu absoluten Hammerpreisen sichern. Foto: fotolia