Mercedes kollidiert mit Wohnmobil auf der A 61

Comic-Fan sorgt für Aufregung

Stadt Trier. Großeinsatz in der Trierer Innenstadt: Kostümierter verängstigt Bürger mit Spielzeugpistole.Mehrere verängstigte Bürger wandten sich am Sonntagnachmittag, 16. Juli, gegen 16.30 Uhr telefonisch und hilfesuchend an die Polizei, nachdem eine Person in einem "Spiderman"-ähnlichen Ganzkörperkostüm in der Fußgängerzone gesichtet wurde. Dass die…