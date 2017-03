Ortsdurchfahrt Ohlweiler wird ein Jahr gesperrt

Junge Frauen schwer verletzt

Kaifenheim. Zwei junge Frauen sind bei einem Unfall am späten Freitagabend, 17. März, auf der A 48 bei Kaifenheim schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige setzte - in Fahrtrichtung Koblenz - zum Überholen eines vorrausfahrenden Pkw an. Beim Fahrstreifenwechsel bemerkte sie, so heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, offensichtlich einen bereits auf der Überholspur neben ihr…

