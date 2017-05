Polizei sucht vermissten Mann aus Kastellaun

Seit Dienstag, 2. Mai, wird der 65-jährige Randolf Altenhofen aus Kastellaun vermisst. Herr Altenhofen hat am vergangenen Dienstag seinen üblichen Lebensmittelpunkt in Kastellaun, Wohngebiet Rehberg, verlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei muss davon ausgegangen werden, dass sich Herr Altenhofen in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist 175 cm groß, kräftig mit einem Gewicht von etwa 100 bis 110 kg. Er hat eine Halbglatze mit grauen Haaren, einen grauer Vollbart undt spricht akzentfreies Deustch. Hinweise bitte an die Polizei in Simmern, Tel. 0 67 61 / 92 10.

