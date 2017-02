Reifenstecher unterwegs

10.000 Euro Schaden: Einbruch in Baustellencontainer

Wittlich. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch 22. Februar einen Container für Werkzeug und Maschinen auf einer Baustelle in der Wittlicher Otto-Hahn-Straße auf und entwendeten hochwertige Baumaschinen. Im Einzelnen waren dies eine Rüttelplatte und ein Stampfer der Marke Wacker sowie ein Trenn- bzw. Motorschleifer der Marke Stihl im Gesamtwert von annähernd 10.000 Euro. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Wittlich bittet um sachdienliche Hinweise: Tel.: 06571-9260 oder per E-Mail an: piwittlich@polizei.rlp.de Symbolbld: Archiv Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch 22. Februar einen Container für Werkzeug und Maschinen auf einer Baustelle in der Wittlicher Otto-Hahn-Straße auf und entwendeten hochwertige Baumaschinen. Im Einzelnen waren dies eine Rüttelplatte…