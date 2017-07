Schwerer Unfall: BMW verliert Kontrolle auf nasser B 50

Update: Feuer in Himmerod

Himmerod. Am Dienstag Abend gegen 22.15 Uhr ist in der Abteikirche des Kloster Himmerod ein Brand ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war aus bisher ungeklärten Gründen in einem kleinen Abstellraum unterhalb der Klais-Orgel ausgebrochen, die zumindest optisch dabei nicht beschädigt worden ist. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten gingen bis in die frühen Morgenstunden. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.