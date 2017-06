U19 der JSG Boppard erkämpft Kreis-Double

Ein Entscheidungsspiel musste her, da beide Mannschaften die Leistungsklasse punktgleich beendeten. So wurde der Kreismeister auf neutralem Platz ermittelt. Gespielt wurde auf dem Rasenplatz in Holzbach. Das Spiel endete nach der Verlängerung mit 2:2 und so musste am Ende das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. In diesem war es - wie bereits im Halbfinale des Kreispokals - Torwart Lukas Mayer der zwei Strafstöße des Gegners parieren konnte und somit seiner Mannschaft am Ende den Sieg sicherte.