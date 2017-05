VG Rheinböllen hat eine neue Wehrleitung

"Alles so schön bunt hier": Lichtspektakel an der Mosel

Mosel. Ein besonderes Spektakel konnten Schaulustige am Dienstag nach Einbruch der Dunkelheit an einem Pfeiler der Hochmoselbrücke erleben: Der Hundheimer Künstler R.O. Schabbach präsentierte eine Lichtkunstinstallation an einem 150 Meter hohen Brückenpfeiler. Schabbach, bereits mit mehreren Aktionen im Guinnessbuch der Rekorde vertreten, wurde 2016 mit dem Kulturpreis des Landkreises Bernkastel-Wittlich ausgezeichnet, der an diesem Abend während eines Empfangs auf dem Moselschiff "Europa" offiziell verliehen wurde. Mit der gigantischen Projektion farbiger Bilder hoch über dem Fluss bedankte sich Schabbach bei den Initiatoren und rief gleichzeitig weltweit zu einem friedvolleren Miteinander auf. Foto: Sigrid Grewelding