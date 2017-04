Wandern auf den Spuren der heiligen Hildegard

Nein, ein zweiter Camino de Santiago (der berühmte Jakobsweg durch Europa, der in Santiago de Compostela in Spanien endet, wo sich das angebliche Grab des Apostels Jakobus befindet), soll und könne der Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg, wie er korrekt heißt, nicht werden, betonte Landrat Franz-Josef Diel bei der Vorstellung des Großprojekts in der vergangenen Woche im Kirner Rathaus. Dennoch soll er Hildegard-Interessierte nicht nur aus der gesamten Bundesrepublik anlocken, sondern aus der ganzen Welt, hoffen die Initiatoren. Der offizielle Eröffnungsakt findet am 9. September auf dem Disibodenberg statt, im Anschluss gibt es eine ganze Festwoche mit Veranstaltungen entlang der Strecke.