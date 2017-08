Zwei Schwerverletzte und ein brennendes Auto nach Unfall

Geschwindigkeitssünder im Visier

Lehmen. Am Dienstagmorgen, 8. August, haben Beamte der Polizeiwache Brodenbach in Lehmen und Kobern-Gondorf Geschwindigkeitssünder ins Visier genommen. In Lehmen wurde der "Blitzer" kurz vor 7 Uhr an der L 82 / Höhe Einmündung Stephanusstraße aufgestellt. Von den 221 Fahrzeugen, die bis 9.30 Uhr die Messstelle passierten, waren 45 zu schnell unterwegs. Die meisten fuhren allerdings nicht mehr als 20…