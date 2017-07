"200 kleine Monster außer Rand und Band"

Sozial engagiert

Nicht nur an sich denken! Das ist die Devise der bundesweiten Kampagne „Dein Tag für Afrika" unter der Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, an der sich auch Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b der Augustiner-Realschule plus beteiligten. Einen Tag lang absolvierten sie ein Praktikum oder halfen im Familien- und Freundeskreis aus, um auf diese Weise Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Die Schülerinnen und Schüler erprobten sich in einer Kindertagesstätte, im Versicherungsbüro, in der Baumschule und in vielen weiteren Bereichen und unterstützen nun mit ihrem Lohn Projekte in Ruanda, Uganda, Ghana, Burundi, Südafrika und Deutschland. Neben den Menschen, denen die Spenden zugutekommen, profitieren jedoch nicht zuletzt die Schülerinnen und Schüler der 7b von dem Aktionstag. Sie warfen einen Blick über den Tellerrand und sammelten wertvolle Erfahrungen.

