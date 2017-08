rs 28. August 2017 Artikel teilen





Bad Münster: Umstürzender Baum verfehlt Camper knapp

Bad Kreuznach Stadt. Das war knapp: Ein Unwetter entwurzelte am vergangenen Freitagabend einen Baum auf dem Gelände des Campingplatz Nahe-Alsenz-Eck in Bad Münster am Stein. Glücklicherweise verfehlte der umstürzende Baum die in der Nähe abgestellten Campingwagen.