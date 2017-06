Dinner-Show mit dem »King of Rock’n’Roll«

Vor 40 Jahren, am 16. August 1977 starb Elvis Presley - der wohl größte und weltweit erfolgreichste Entertainer unserer Zeit. Von diesem Tag an - Steven Pitman war damals gerade 12 Jahre alt - wurde er ein großer Fan und Bewunderer von Elvis. Heute zählt Steven zu den begehrtesten „Elvis Tribute Künstlern“ Europas. Sein Repertoire umfasst mehr als 200 Titel aus allen Epochen der Karriere des »King of Rock’n’Roll«, er gibt jährlich über 100 Konzerten und gewann 2015 den Sieg bei den European Elvis Championships in Birmingham.

Wenige Tage vor dem 40. Todestag des »King« ist Steven Pitman mit seiner Dinner-Show »Elvis - The Multimedia Experience« zu Gast im Hotel Fürstenhof in Bad Kreuznach. Am Freitag, 11. August, nimmt Pitman sein Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die über 20-jährige Karriere von Elvis Presley. Stationen der Show sind die wilden 50er und 60er Jahre, Hollywood & Gospel, bis hin zum legendären ‚1968 NBC Comeback Special‘ und dem tragischen Tod von Elvis im Jahre 1977. »Meine Show ist eine wirklich glaubhafte Hommage an Elvis Presley. Ich lege dabei den allergrößten Wert darauf, die einzigartige Stimme von Elvis so authentisch wie möglich wiederzugeben«, macht der Künstler Appetit auf seine Show. Verstärkung bekommt er dabei von einem weiteren »Elvis«-Profi: Kevin Löhr, Drittplatzierter der European Elvis Championships im vergangenen Jahr, ist bei der Dinner-Show als »Special Guest« dabei.

Begleitend zum Auftritt von Steven Pitman sorgt das Küchenteam des Hotels mit einem »American Barbecue Buffet« für kulinarische Genüsse. Auf der Speisekarte der Dinner-Show stehen unter anderem Coleslaw, Nachos, Pulled Pork, Spare Ribs, Steaks, Potato Wedges, Muffins, Brownies American Ice Cream und vieles mehr.

Die Dinner-Show »Elvis - The Multimedia Experience« beginnt um 20.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr, Buffet ab 18.30 Uhr). Karten zum Preis von 69 Euro gibt es im Vorverkauf im Hotel Fürstenhof, Kurhausstraße 20, Tel. 0671 / 2 98 46 70, E-Mail: info@sympathie-hotels.de