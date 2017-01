Festnahmen nach Einbruch in Telekom-Shop

Versuchter Einrbuch im Ortsteil Traben

Traben. Am Morgen des 11. Januar versuchten bisher Unbekannte, im Ortsteil Traben in der Rissbacher Straße einzubrechen. Zwischen 8.20 und 10 Uhr betrat eine oder mehrere Personen entweder von der Rissbacher Straße oder vom Moselufer her das Gelände des Weingutes Dinkel. Eine Kellertür wurde aufgehebelt. Dort wurde etwas entwendet, weitere Räume wurden allerdings nicht betreten. Die Polizei fragt, wer zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich festgestellt hat. Sie bittet um Hinweise unter Tel. 06541-62 70.

