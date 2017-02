Fotowahl: Zwei Preis zu je 500 Euro zu gewinnen

So haben Sie diese Bürger des Nahelandes noch nie gesehen: Die Weinmajestäten 2015-2016 trinken Nahewein - und das mitten in der Nahe. Ralf Wölfert greift in seiner Autolackiererei zur Spitzpistole - und „lackiert“ das weibliche Model Manuela Kolb, die dabei im Bett sitzt. Stadtrat Günter Meurer feuert einen Kaminofen an - aber nicht in seinem Ofenstudio, sondern auf einem Berg bei Hargesheim mit Blick ins Tal und auf die umliegenden Weinberge und Felder. Auf den Fotos immer mit dabei: Möbelstücke aus dem Möbelhaus Mayer in Bad Kreuznach, das aktuell sein 130-jähriges Bestehen feiert.

Rund um die sechs Fotos der Serie „Möbel und Menschen mal ungewöhnlich“, die in kürze bei Möbel Mayer auch im Original in einer Fotoausstellung im Möbelhaus zu sehen sein werden, veranstaltet der WochenSpiegel nun ein Lesergewinnspiel. In unserer aktuellen Printausgabe vom 1. Februar zeigen wir Ihnen die sechs Fotos der Serie. Dann sind Sie gefordert: Wir rufen zur Abstimmung auf, mit der Sie das aus Ihrer Sicht beste Foto der Serie bestimmen können. Schreiben Sie uns dazu einfach unter dem Betreff „Fotowahl 2017“ eine E-Mail an Red-BadKreuznach@sw-verlag.de. In der E-Mail nennen Sie uns bitte das von Ihnen ausgewählte beste Foto (dies tragen Kennungen: Foto 1, Foto 2, etc.) sowie Ihre Anschrift. Einsendeschluss ist der 22. Februar. Unter allen Teilnehmern der Wahl werden dann zwei Preise verlost, und zwar ein Einkaufsgutschein von Möbel Mayer in Höhe von 500 Euro und ein Portrait-Fotoshooting im Studio von Gerhard Kind inklusive Einbeziehung einer Visagistin und Erstellung eines Fotoabzuges im Format 50 x 50 Zentimeter (Leinenbild) in Profiqualität. Auch dieser Preis hat einen Wert von rund 500 Euro.