Konzert mit Lenz, Lachmann und Götzmann

Nach einer längeren Pause in dieser Besetzung bietet die KünstlerLounge im Markthaus der Stiftung Kreuznacher Diakonie in der Hans-Schumm-Straße in Bad Kreuznach eine ideale Plattform für ein gemeinsames Konzert: am Donnerstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr. Die drei Routiniers bewegen sich mit ihrer Interpretation eines ganz eigenen Folk-Rock stilsicher und authentisch zwischen Bob Dylan, den Stones, den Beatles oder auch Jimi Hendrix. Ein Muss für Woodstock-Fans und alle, die es noch werden wollen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei: Buchhandlung Rottmann in der Mannheimer Straße 167, Bad Kreuznach, und im Markthaus für 9 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.