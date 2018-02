Kornmarkt ist ab Donnerstag gesperrt

Korrektur: Beifahrerin war nicht betrunken

Daun. Am Freitag, 23. Februar hatte der WochenSpiegel über eine Kontrolle der Dauner Polizei auf der L46 bei Daun-Rengen berichtet, bei der am Donnerstag, 22. Februar ein erheblich alkoholisierter Audi-Fahrer kontrolliert wurde. Dabei hatten die Beamten festgestellt, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Irrtümlicherweise hatte die Polizei in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die auf der Beifahrerseite mitreisende Ehefrau ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte und eine Blutprobe angeordnet wurde.