Nächstes Repair Café in Bad Kreuznach Mitte am 13. Januar

Sternsinger helfen Kindern in Kenia und Wittlich

Wittlich-Land. In diesem Jahr waren rund 30 Sternsingerinnen und Sternsinger in Klausen unterwegs, um für Kinder in Not in aller Welt und in diesem Jahr mit besonderem Fokus auf Kenia zu sammeln. In vielen Ländern gibt es nach wie vor Probleme mit dem Trinkwasser, sodass das gesammelte Geld insbesondere für die dringend notwendige Wasseraufbereitung gesammelt wird. Im Aussendungsgottesdienst bedankte sich Pater Albert Seul OP für das Engagement der Kinder und Jugendlichen, das durch heftige Wetterlagen und Eisregen erschwert wurde. Trotz der schwierigen Witterung gingen sie über sechs Stunden lang von Haus zu Haus und brachten von ihrem Einsatz nicht nur eine beachtliche Geldsumme, sondern auch zahlreiche Süßigkeiten mit zurück. Letztere spenden die Klausener Sternsinger freiwillig, ganz unter dem Motto "Wir wollen ein Segen sein", zum Großteil an die Tafel in Wittlich. Somit wird nicht nur den Kindern in Kenia geholfen, sondern auch hilfsbedürftigen Menschen hier vor Ort. Foto: FF.In diesem Jahr waren rund 30 Sternsingerinnen und Sternsinger in Klausen unterwegs, um für Kinder in Not in aller Welt und in diesem Jahr mit besonderem Fokus auf Kenia zu sammeln. In vielen Ländern gibt es nach wie vor Probleme mit dem Trinkwasser,…

weiterlesen