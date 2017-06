Realschule plus am Rotenfels feiert 40-jährige Partnerschaft

Schüler der 6, 7 und 8. Klasse der Realschule plus am Rotenfels waren an diesem Austausch beteiligt, 16 französische Schüler nahmen mit ihren beiden Begleitpersonen am Programm teil. Die Gruppe lernte die Stadt Bad Kreuznach und die Umgebung kennen und machte Ausflüge nach Heidelberg und ins Phantasialand. Beeindruckend war für die Schüler eine Besichtigung der Feuerwache in Bad Kreuznach. Dort durften sie ein Trainingsprogramm simulieren und stellten fest, dass viel Mut und auch körperliche Ausdauer erforderlich ist um diese Tätigkeit auszuüben. Ein anschließender Imbiss im Feuerwehrhaus in Bad Münster-Ebernburg wurde vom Deutsch-Französischen Freundschaftskreis spendiert und dann ging es zurück in den Alltag der Gastfamilien.

Unterstützt wurde der Austausch vom Förderverein für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen. Christine Simmich, bei der Stadt Bad Kreuznach zuständig für die Koordination der Städtepartnerschaften, überbrachte die Grüße der Oberbürgermeisterin und überreiche den beiden französischen Lehrerinnen Gastgeschenke von der Stadt Bad Kreuznach. Alle Schüler bekamen eine Anstecknadel mit dem Wappen der befreundeten Länder.