Streetdance: Own-Risk-Crews lösen das WM-Ticket

Die Newcomer-Gruppe »Beat ‘n‘ Risk«, von der vier Tänzerinnen zum ersten Mal an einer Meisterschaft teilnahmen, belegte einen souveränen neunten Platz und konnte sich damit für die Europameisterschaft in Kalkar und die Weltmeisterschaft in Glasgow qualifizieren. Auch die neu besetzte Gruppe »Riskality« ist bei der EM dabei. Die Kreuznacher Tänzer lösten das Ticket mit einem zweiten Platz in der höchsten Tanzkategorie der Altersklasse unter 18 Jahren. Die Tanzgruppe »Own Risk« - Europameister von 2015 - überzeugte Publikum und Juroren in der Königsklasse »Team over 18 Advanced« mit einer mitreißenden Choreografie und wurde am Ende mit dem dritten Platz belohnt. Angesichts des hochklassig besetzten Starterfeldes zeigte sich auch Team-Managerin Alexandra Pereira zufrieden mit dem Ausgang des Turniers.