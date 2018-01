Versuchter Raub und Körperverletzung – Zeugen gesucht

Der 20-Jährige war der Polizei zufolge in Bad Kreuznach zu Fuß unterwegs und bog gegen 22 Uhr von der John-F.-Kennedy-Straße in einen schmalen Weg zwischen dem Altersheim und der Synagoge ein. Dort kamen ihm drei Männer entgegen. Einer war dem Mann zufolge maskiert gewesen und habe "Sachen" von ihm gefordert. Der 20-Jährige kam der Aufforderung jedoch nicht nach, daraufhin habe ihn der Maskierte mit Schlägen und Tritten eingedeckt und versucht, Gegenstände aus den Taschen zu rauben. Dem Geschädigten gelang schließlich die Flucht. Der 20-Jährige erlitt ein Hämatom an der linken Schläfe und Rötungen im linken Gesichtsbereich sowie am Hinterkopf. Die Personengruppe beschrieb der Geschädigte wie folgt: Täterbeschreibung: ca. 1,75m, schwarze Sturmmaske, dunkle Kleidung. Begleiter 1:ca. 1,80m, dunkle Kleidung, dunkler Vollbart. Begleiter 2: ca. 1,85m, schwarze Jacke der Marke Wellensteyn. Hinweise an: Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefon: 0671 / 88110, E-Mail pibadkreuznach@polizei.rlp.de.