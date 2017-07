Altenbamberg: Ausflugsfahrt endet im Vorgarten

Überfall auf Wittlicher Juwelier geklärt

Wittlich. Am Abend des 25. Januar hatte ein vermummter Mann ein Juweliergeschäft in der Karrstraße überfallen. Er war mit der kompletten Registrierkasse geflüchtet. Intensive Ermittlungen und ein Zeugenhinweis führten nun zum Aufklärungserfolg: Der Tatverdächtige, der zwischenzeitlich wegen einer anderen Straftat einsitzt, wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Täter muss mit einer Verlängerung der Haftzeit rechnen.