Zu betrunken für Alko-Test

Das Garagentor konnte nicht standhalten und die die Mokka-Fahrerin prallte auf den in der Garage abgestellten VW Polo. Durch den harten Aufprall durchbrach der VW Polo die Garagenrückwand und kam im Garten zum Stillstand. Die Mokka-Fahrerin setzte daraufhin ihr immer noch fahrtüchtiges Fahrzeug zurück und wollte von der Unfallstelle flüchten. Hierbei fuhr sie noch gegen einen geparkten Opel Astra und danach weiter in Richtung Aral-Tankstelle. Die Fahrt endete auf der Insel des Kreisels an der Westtangente, wo der Opel Mokka liegen blieb. Die Fahrzeugführerin versuchte zwar weiterhin zu flüchten, konnte den total beschädigten Opel Mokka aber nicht mehr fortbewegen.

Zu voll: Alkoholtest war nicht möglich

Die Unfallverursacherin war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen, so die Polizei. Sie zog sich mehrere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. An den vier Fahrzeugen und der Garage entstand ein immenser Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Nach Sicherstellung des Führerscheins wurde eine Blutprobe entnommen. Die 38-jährige Frau muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in mehreren Fällen verantworten.