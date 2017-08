Freud und Leid lagen nah beieinander

Auf die Plätze, Fertig, Matsche!

Euskirchen. Wer als unbeteiligter Spaziergänger am 27. August durch die Erftaue in Euskirchen geht, könnte einen großen Schrecken bekommen: Hunderte von Läuferinnen und Läufern werden total durchnässt, schlammverkrustet und keuchend durch die Grünanlage laufen oder krabbeln. Doch Angst muss hier natürlich niemand haben, denn die Kreisstadt Euskirchen richtet an diesem Tag den 3. Max Buddels Fun-Lauf aus. Es ist zwar kaum zu glauben, aber alle Beteiligten nehmen freiwillig an der 4,5 bzw. 9 km langen Tortur teil.